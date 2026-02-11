Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Sachbeschädigung durch Feuer

Öffentliches Telefon in Brand gesetzt

Hennef (ots)

Am Dienstag (10. Februar) wurde die Polizei in Hennef gegen 18:15 Uhr zu einem brennenden, öffentlichen Telefon an der Frankfurter Straße gerufen. Bei Eintreffen der Beamten löschte die Feuerwehr gerade den Brand einer Telefonsäule. Diese befindet sich in Höhe der Hausnummer 94 auf dem Gehweg. Die Säule wurde durch das Feuer zerstört und das Telefon ist nicht mehr funktionsfähig. Vor der Brandstelle konnten Streichhölzer auf dem Boden aufgefunden werden, weshalb von einer Sachbeschädigung durch Feuer ausgegangen wird. Die Kriminalpolizei in Siegburg führt die weiteren Ermittlungen. Wer im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise zu dem oder den Täter geben kann, meldet sich bitte unter 02241 541-3521. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell