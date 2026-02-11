Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kind angefahren und weitergefahren

7-Jährige leicht verletzt

Sankt Augustin (ots)

Am Dienstagmorgen (10. Februar) wurde in Sankt Augustin-Menden ein 7 Jahre altes Mädchen auf dem Weg zur Schule von einem Auto angefahren und leicht verletzt. Der oder die Fahrzeugführerin entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Das Kind erreichte mit leichten Verletzungen das Schulgelände. Einer Lehrerin gegenüber schilderte sie dann, dass sie gegen 07:25 Uhr an der Straße "Auf dem Acker" an einem dortigen Wendehammer von einem dunklen Pkw touchiert worden sei. Das Fahrzeug habe gerade gewendet. Daraufhin sei die 7-Jährige zu Boden gestürzt und das Auto sei in Richtung der Marktstraße davongefahren. Es ist unklar, ob der oder die Fahrzeugführerin den Unfall überhaupt bemerkt hat. Die hinzugerufenen Polizisten haben nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter 02241 541-3321 zu melden. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell