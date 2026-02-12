Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Baustellendiebstahl - Werkzeuge gestohlen

Troisdorf (ots)

Die Verantwortliche einer Firma, die an der Uckendorfer Straße in Troisdorf eine Baustelle betreibt, entdeckte am Mittwochmorgen (11. Februar), dass der Bauzaun offenstand. Jemand hatte die Verschraubung der Zaunelemente gelöst. Auf der Baustelle war das Schloss eines Werkzeugcontainers aufgebrochen. Aus dem Container fehlten drei Bohrmaschinen und ein Trennschneider im Wert von über 2.000 Euro. Sie berichtete den aufnehmenden Polizeibeamten, dass bereits in der Nacht von Montag (09. Februar) auf Dienstag (10. Februar) ein Stemmhammer im Wert von 500 Euro von der Baustelle gestohlen wurde.

Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei in Troisdorf unter der Rufnummer 02241 541-3221 entgegen. (Bi)

