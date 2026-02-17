Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Minderjähriger fährt Fahrzeug unter Drogeneinfluss

Warstein (ots)

Der Rosenmontag nahm für einen 17-Jährigen aus Warstein am Montagabend ein unerwartetes Ende. Aufgrund des nicht eingeschalteten Abblendlichtes kontrollierte die Polizei den jungen Mann mit seinem Kleinfahrzeug und 16-jährigem Beifahrer aus Rüthen in Höhe der Bahnhofstraße in Warstein-Belecke. Die Beamten stellten im Fahrzeuginneren Cannabisgeruch fest und fanden Marihuana. Ein Drogentest beim Fahrzeugführer verlief anschließend positiv. Zudem führte er das Fahrzeug ohne Einverständnis des Eigentümers. Es wurden diverse Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell