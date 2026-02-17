Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bewaffneter Überfall auf Aldi-Filiale - Tatverdächtiger festgenommen

Lippetal (ots)

Nach einem Raubüberfall auf die Aldi-Filiale in Lippetal-Oestinghausen hat die Polizei am Montagabend (16. Februar) einen Tatverdächtigen festgenommen.

Gegen 20:45 Uhr bedrohte ein maskierter Mann eine Kassiererin mit einer schwarzen Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Frau packte daraufhin einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag in eine rote Plastiktüte, die der Täter dabei hatte. Mit seiner Beute flüchtete er schließlich zu Fuß in unbekannte Richtung.

Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung entdeckten Beamte auf der Straße "Oesterheide" in der Nähe des Ortseingangs von Lippetal-Hultrop einen Mann, auf den die Täterbeschreibung der Zeugen zutraf. Als dieser den Streifenwagen erblickte, flüchtete er zu Fuß über ein angrenzendes Feld. Nach wenigen Metern holten die Beamten den Mann ein und nahmen ihn fest.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 54-Jährigen mit türkischer Staatsangehörigkeit aus Lippetal. Die Beamten fanden bei ihm eine rote Plastiktüte, in der sich unter anderem eine Waffenattrappe, eine Sturmhaube und Bargeld befanden.

Der 54-Jährige wird am heutigen Dienstag (17. Februar) einem Haftrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Dabei soll ebenfalls geklärt werden, ob der Festgenommene auch für weitere Raubdelikte in den vergangenen Wochen verantwortlich sein könnte.

