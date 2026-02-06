PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Wittlich (ots)

Am 05.02.2026 gegen 18:50 Uhr befuhr ein 54-jähriger Radfahrer aus dem Wittlicher Stadtgebiet den Radweg im Bereich von St. Paul.

Hier kollidierte er aufgrund von Unachtsamkeit und ungenügendem Sicherheitsabstand mit einer 32-jährigen Fußgängerin, welche mit ihrem Hund spazieren ging.

Beide Unfallbeteiligten wurden durch den Unfall leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

