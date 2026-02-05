PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Alf

Alf (Mosel) (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, 31.01.2026 um 15:30 Uhr und dem darauffolgenden Montagmorgen (02.02.2026) wurde in Alf, auf dem Parkplatz vor dem Bauhof der Gemeinde (Zugang zur Sporthalle), ein Pick-Up vom Forstamt Zell hinten rechts beschädigt. Am Wochenende fanden mehrere Veranstaltungen in der Halle statt. Zeugen, die Angaben zu einem möglichen Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Zell unter der Rufnummer 06542-98670 oder unter der Emailadresse pizell.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell
Winzerstraße 26
56856 Zell (Mosel)

Telefon: 06542-98670
Email: pizell.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

