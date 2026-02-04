PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Pedelec

Mülheim an der Mosel (ots)

Am 31.01.2026, im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 22:30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter, vor einem örtlichen Lokal, befindlich in der Hauptstraße 75, 54486 Mülheim an der Mosel, ein schwarzes Pedelec der Marke Bergamont.

Hinweise zu der Identität dieser Person und Informationen zur Tat werden erbeten an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues oder jede andere Polizeidienststelle zu tragen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Im Viertheil 22
544470 Bernkastel-Kues
Tel.: +49653195270
pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

