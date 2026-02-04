PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Narrenzeit

POL-PDWIL: Narrenzeit
Schönecken (ots)

Am jetzt kommenden Samstag, 07.02.2026, ist es soweit. In Schönecken startet pünktlich um 14.00 Uhr der Karnevalsumzug 2026.

Viele Närrinnen und Narren werden das Event mit ausgelassener Lebensfreude, mit Frohsinn und mit viel Heiterkeit zu einem besonderen Erlebnis werden lassen. Bunt kostümierte Jeckinnen und Jecken werden einen Tag lang in Feierlaune das Straßenbild in Schönecken bestimmen.

Die Polizei Prüm wird das bunte Treiben der Ortsansässigen und auch der angereisten Gäste von Anfang an als verlässlicher Sicherheitspartner begleiten.

Auch in diesem Jahr werden durch das Jugendamt der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm und das Ordnungsamt der VGV Prüm - unterstützt durch Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Prüm - vor, während und nach dem Karnevalsumzug Jugendschutz-Kontrollen durchgeführt werden.

Allen Verantwortlichen ist es am kommenden Samstag wichtig, dass die jugendlichen Besucherinnen/Besucher den Karnevalsumzug und das karnevalistische Treiben als tolle Party und nicht im "Erste-Hilfe-Zelt" erleben.

In der "fünften Jahreszeit" ist alles möglich und alles erlaubt - so denken viele. Tatsächlich ist es anders.

Damit gerade die organisierte Narretei nicht zum Alptraum wird, wird die Polizei Prüm durch Alkoholkontrollen die Anreise nach Schönecken und die Abreise nach Hause für Alle sicherer gestalten und somit zu einem gelungenen Brauchtumsereignis beitragen.

Karneval darf vor allem Eins: Knallbunt sein. Aber auch sicher.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

Telefon: 06551-942 25

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

