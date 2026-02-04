PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl mehrerer Kennzeichen auf Mitfahrerparkplatz

Föhren / Bekond (ots)

Am 03.02.2026 zwischen 12:00 Uhr und 19:55 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zum Mitfahrerparkplatz Föhren / Bekond und entwendeten an insgesamt sieben dort abgestellten Fahrzeugen die hinteren Kennzeichen.

Im Bereich des dort verlaufenden Gehwegs wurden Teile der an den Fahrzeugen abgerissenen Kennzeichenhalterungen aufgefunden.

Der Tatort wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und entsprechende Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

