PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: rasantes Überholen

Osann-Monzel (ots)

Am 02.02.2026 gegen 15:30 Uhr meldete eine Verkehrsteilnehmerin, welche die Landstraße 47 von Osann-Monzel in Richtung Mühlheim befuhr, dass sie und weitere Verkehrsteilnehmer von einem "rasant" fahrenden Fahrzeug überholt worden seien.

Die meldende Verkehrsteilnehmerin selbst gab an, dass es für sie zwar zu keinem konkret gefährlichen Verhalten gekommen sei, sie habe aber den Eindruck gehabt, als wäre das Fahrzeug in großer Eile geführt worden.

Bei dem Fahrzeug habe es sich um einen größeren Personenkraftwagen gehandelt.

Mögliche weitere Beobachtungen und Konkretisierungen des beschriebenen Verhaltens des Fahrzeugführers werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 07:04

    POL-PDWIL: technischer Defekt zwingt Schwertransport zum Stehenbleiben

    Wittlich-Wengerohr (ots) - Am 02.02.2026 gegen 01:50 Uhr befuhr ein Schwertransport die Strecke vom Kreisverkehr Platten in Richtung der Dr.-Oetker-Straße in Wittlich-Wengerohr. Der Transport wurde polizeilich begleitet. Im Bereich der Dr.-Oetker-Straße / Europastraße kam es zu einem technischen Defekt an einem Luftschlauch des Anhängers, wodurch eine Weiterfahrt ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 07:03

    POL-PDWIL: Taschendiebstahl

    Wittlich (ots) - Am 31.01.2026 zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr befand sich ein bisher unbekannter Täter in der ALDI-Filiale in Wittlich. Hier näherte er sich einem 86-jährigen Geschädigten aus der VG Wittlich-Land und entwendete diesem die Geldbörse aus der Seitentasche seines Anoraks. Der tatverdächtige Mann wurde wie folgt beschrieben: 195 - 200 cm groß, schmale Statur, schwarzer langer Mantel Der Tatort wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 06:36

    POL-PDWIL: Wohnungseinbruchsdiebstahl

    Wittlich (ots) - Im Zeitraum 30.01.2026, 18:00 Uhr bis 01.02.2026, 22:20 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter, die vorübergehende Abwesenheit der Hauseigentümer ausnutzend, zu einem Anwesen in der Allensteiner Straße in Wittlich. Durch Aufhebeln der Terrassentüre gelangten die Täter in das Innere des Anwesens, wo sie dieses nach Wertgegenständen durchsuchten. Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren