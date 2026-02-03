Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: rasantes Überholen

Osann-Monzel (ots)

Am 02.02.2026 gegen 15:30 Uhr meldete eine Verkehrsteilnehmerin, welche die Landstraße 47 von Osann-Monzel in Richtung Mühlheim befuhr, dass sie und weitere Verkehrsteilnehmer von einem "rasant" fahrenden Fahrzeug überholt worden seien.

Die meldende Verkehrsteilnehmerin selbst gab an, dass es für sie zwar zu keinem konkret gefährlichen Verhalten gekommen sei, sie habe aber den Eindruck gehabt, als wäre das Fahrzeug in großer Eile geführt worden.

Bei dem Fahrzeug habe es sich um einen größeren Personenkraftwagen gehandelt.

Mögliche weitere Beobachtungen und Konkretisierungen des beschriebenen Verhaltens des Fahrzeugführers werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell