Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Taschendiebstahl

Wittlich (ots)

Am 31.01.2026 zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr befand sich ein bisher unbekannter Täter in der ALDI-Filiale in Wittlich.

Hier näherte er sich einem 86-jährigen Geschädigten aus der VG Wittlich-Land und entwendete diesem die Geldbörse aus der Seitentasche seines Anoraks.

Der tatverdächtige Mann wurde wie folgt beschrieben: 195 - 200 cm groß, schmale Statur, schwarzer langer Mantel

Der Tatort wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und entsprechende Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

