POL-PDWIL: Taschendiebstahl

Wittlich (ots)

Am 31.01.2026 zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr befand sich ein bisher unbekannter Täter in der ALDI-Filiale in Wittlich.

Hier näherte er sich einem 86-jährigen Geschädigten aus der VG Wittlich-Land und entwendete diesem die Geldbörse aus der Seitentasche seines Anoraks.

Der tatverdächtige Mann wurde wie folgt beschrieben: 195 - 200 cm groß, schmale Statur, schwarzer langer Mantel

Der Tatort wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und entsprechende Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

