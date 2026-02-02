PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Bernkastel-Kues (ots)

Am 31.01.2026 zwischen 17:50 Uhr und 22:00 Uhr hatte die geschädigte Fahrzeughalterin ihr Fahrzeug, einen VW Up im Bereich der Straße "Gestade" in Bernkastel-Kues abgestellt.

Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie eine Beschädigung im Bereich der Frontscheibe feststellen, welche auf eine vorsätzliche Beschädigung durch einen Schlag mittels eines Gegenstandes hindeutete.

Durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurde der Sachverhalt aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich oder die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

