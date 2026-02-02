Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Bernkastel-Kues (ots)

Am 31.01.2026 zwischen 17:50 Uhr und 22:00 Uhr hatte die geschädigte Fahrzeughalterin ihr Fahrzeug, einen VW Up im Bereich der Straße "Gestade" in Bernkastel-Kues abgestellt.

Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie eine Beschädigung im Bereich der Frontscheibe feststellen, welche auf eine vorsätzliche Beschädigung durch einen Schlag mittels eines Gegenstandes hindeutete.

Durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurde der Sachverhalt aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich oder die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues erbeten.

