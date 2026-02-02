PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand eines PKWs

Waxweiler (ots)

In der Nacht vom 01.02.2026 - 02.02.2026 gegen 0:05 Uhr kam es in 54649 Waxweiler, auf dem dortigen Wanderparkplatz des Radweges am Ortseingang aus Richtung Lünebach kommend, nahe der L 12, zu einem Fahrzeugbrand.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zum Brand eines dort abgestellten roten PKWs. Die Fahrgastzelle brannte aus. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Wie es zum Brand kam, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 06551-9420 oder per Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
06551-9420
pipruem@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 01.02.2026 – 11:50

    POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

    Manderscheid (ots) - Am 31.01.2026 zwischen 20:00 Uhr und 21:00 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Täter vermutlich mittels eines spitzen Gegenstandes einen im Bereich der Mosenbergstraße in Manderscheid abgestellten Personenkraftwagen der Marke VW Polo. Das Fahrzeug wurde im Bereich der Fahrerseite mittels eines langen Kratzers beschädigt. Durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurde der ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 11:49

    POL-PDWIL: Fahren ohne Versicherungsschutz

    Salmrohr (ots) - Am 31.01.2026 gegen 14:30 Uhr befuhr ein 43-jähriger Mann aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit seinem E-Scooter den Fahrradweg entlang der Kreisstraße 50 zwischen Salmrohr und Esch. Im Rahmen einer durchgeführten Verkehrskontrolle durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug kein erforderlicher Versicherungsschutz bestand. Es wurde ein Ermittlungsverfahren ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 07:17

    POL-PDWIL: Zeugen gesucht - Verkehrsunfallflucht in Enkirch

    Enkirch (ots) - Am 31.01.2026 zwischen 12:00 - 12:30 Uhr kam es in Enkirch in der Straße "Am Steffensberg" zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein am Straßenrand abgestellter grauer Skoda am Fahrzeugheck beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am beschädigten Fahrzeug konnten hellblaue Lackspuren des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren