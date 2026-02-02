Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand eines PKWs

Waxweiler (ots)

In der Nacht vom 01.02.2026 - 02.02.2026 gegen 0:05 Uhr kam es in 54649 Waxweiler, auf dem dortigen Wanderparkplatz des Radweges am Ortseingang aus Richtung Lünebach kommend, nahe der L 12, zu einem Fahrzeugbrand.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zum Brand eines dort abgestellten roten PKWs. Die Fahrgastzelle brannte aus. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Wie es zum Brand kam, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 06551-9420 oder per Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell