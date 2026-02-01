Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Manderscheid (ots)

Am 31.01.2026 zwischen 20:00 Uhr und 21:00 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Täter vermutlich mittels eines spitzen Gegenstandes einen im Bereich der Mosenbergstraße in Manderscheid abgestellten Personenkraftwagen der Marke VW Polo.

Das Fahrzeug wurde im Bereich der Fahrerseite mittels eines langen Kratzers beschädigt.

Durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurde der Tatort aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell