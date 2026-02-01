PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Manderscheid (ots)

Am 31.01.2026 zwischen 20:00 Uhr und 21:00 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Täter vermutlich mittels eines spitzen Gegenstandes einen im Bereich der Mosenbergstraße in Manderscheid abgestellten Personenkraftwagen der Marke VW Polo.

Das Fahrzeug wurde im Bereich der Fahrerseite mittels eines langen Kratzers beschädigt.

Durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurde der Tatort aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

