POL-PDWIL: Zeugen gesucht - Verkehrsunfallflucht in Enkirch

Enkirch (ots)

Am 31.01.2026 zwischen 12:00 - 12:30 Uhr kam es in Enkirch in der Straße "Am Steffensberg" zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein am Straßenrand abgestellter grauer Skoda am Fahrzeugheck beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Am beschädigten Fahrzeug konnten hellblaue Lackspuren des Unfallverursachers festgestellt und durch die Polizei gesichert werden.

Bei dem unfallverursachenden PKW dürfte es sich demnach um ein blaues Fahrzeug mit einer Beschädigung an der rechten Fahrzeugfront handeln.

Zeugen, die Angaben zum flüchtigen PKW oder dem Fahrzeugführer machen können werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Zell unter der Telefonnummer +49 6542 98670 oder per E-Mail an PIZell.Wache@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich
Polizeiinspektion Zell

Telefon: 06542 98670
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
