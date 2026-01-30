POL-PDWIL: Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln
Wittlich (ots)
Am 29.01.2026 gegen 16:00 Uhr wurde in Wittlich ein 27-jähriger PKW-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle konnten Anzeichen auf einen nahen zurückliegenden Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Da der Fahrzeugführer den Konsum einräumte, wurde gegen ihn ein Verfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.
