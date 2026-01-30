PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Wittlich (ots)

Am 29.01.2026 gegen 16:00 Uhr wurde in Wittlich ein 27-jähriger PKW-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle konnten Anzeichen auf einen nahen zurückliegenden Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Da der Fahrzeugführer den Konsum einräumte, wurde gegen ihn ein Verfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich

  • 30.01.2026 – 16:17

    POL-PDWIL: Brand eines PKWs

    Hontheim (ots) - Am 29.01.2026 gegen 14:15 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem gemeldeten Fahrzeugbrand in der Straße "Im Allen" in Hontheim alarmiert. Der Brand konnte durch die Kräfte der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Es kam glücklicherweise zu keinerlei Personenschaden. Die Ermittlungen zu Brandursache dauern noch an. Rückfragen bitte an: POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER Polizeiinspektion Wittlich Schlossstraße 28 54516 Wittlich Telefon 06571/9260 ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 16:15

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Schulbus

    Altrich (ots) - Am 29.01.2026 gegen 07:45 Uhr befuhr eine 42-jährige Fahrzeugführerin aus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land mit einem Linienbus, welcher im Schülerverkehr eingesetzt war, innerhalb der Ortslage Altrich die Andreasstraße in Richtung Wittlich. In einer Linkskurve kam ihr eine 57-jährige Pkw-Fahrerin aus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land entgegen. Nach ersten Ermittlungen verstießen beide ...

    mehr
