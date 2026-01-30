Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand in einer Firma

Wittlich (ots)

Am Donnerstag, den 29.01.2026 gegen 18:00 Uhr wurden die Feuerwehr Wittlich und die Polizeiinspektion Wittlich zu einem vermutlichen Brand in einer Firma in der Gutenbergstraße in Wittlich gerufen. Durch die Feuerwehr war das Gebäude bereits evakuiert worden, so dass kein Personenschaden entstand. Weiterhin war der kleine Brand schnell unter Kontrolle gebracht worden. Nach ersten Ermittlungen brach das Feuer im Bereich der Toiletten aus. Es entstand nur geringer Sachschaden. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalinspektion Wittlich getätigt.

