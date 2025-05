Kreisfeuerwehrverband Ennepe-Ruhr e.V.

FW-EN: Leistungsnachweis der Feuerwehren im Ennepe-Ruhr-Kreis erfolgreich absolviert - 15 Gruppen haben bestanden

Am vergangenen Samstag fand der diesjährige Leistungsnachweis der Feuerwehren des Ennepe-Ruhr-Kreises statt. Ausrichter waren erneut der Kreisfeuerwehrverband Ennepe-Ruhr sowie die Freiwillige Feuerwehr Wetter (Ruhr), die den Leistungsnachweis bereits zum zweiten Mal in Folge auf dem Sportplatz der Evangelischen Stiftung in Volmarstein durchführten. Vielen Dank an die Stiftung zur GEstellung des Geländes.

Den Startschuss gaben um 11 Uhr zwei Mannschaften der Freiwilligen Feuerwehr Wetter. Im Laufe des Tages folgten weitere Gruppen aus Ennepetal, Wetter, Hattingen, Sprockhövel, Breckerfeld und Gevelsberg. Auch die Werkfeuerwehr Dorma-Kaba aus Ennepetal nahm erfolgreich teil. Zudem konnte eine Gastgruppe aus dem Stadtgebiet Wuppertal begrüßt werden.

Besonderes Augenmerk galt einer Gruppe des Kreisfeuerwehrverbandes, die am Nachmittag antrat. Diese bestand überwiegend aus Führungskräften und Leitungen der Feuerwehren. Ergänzt wurde das Team durch zwei Vertreter des Stadtfeuerwehrverbandes Hagen. Die Zuschauer zeigten besonderes Interesse und feuerten die Gruppe begeistert an. Die offizielle Begrüßung fand um 13 Uhr statt. Hierzu sprachen die stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Wetter, Kirsten Stich, der Kreisbrandmeister Martin Weber, der Leiter der Feuerwehr Wetter, Ralf Tonnetti sowie Markus Neuhaus und Falk Ramme - aus dem Präsidium des Kreisfeuerwehrverbandes - einige Worte. Auch weitere politische Vertreterinnen und Vertreter aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis waren vor Ort, um sich über die Arbeit der Feuerwehren zu informieren und mit den Einsatzkräften in den direkten Austausch zu treten. Ein besonderer Dank galt der Freiwilligen Feuerwehr Wetter für die hervorragende Organisation sowie dem ehrenamtlichen Schiedsrichterteam für seinen engagierten Einsatz.

Auch für das leibliche Wohl der Teilnehmer war bestens gesorgt: Die Feuerwehr Wetter übernahm die Verpflegung der anwesenden Mannschaften und Gäste. Ergänzend wurde auf dem Veranstaltungsgelände eine kleine "Blaulichtmeile" eingerichtet. Dort konnten unter anderem eine Drehleiter, ein Einsatzleitwagen, ein neuer Kommandowagen sowie ein Motorrad der Kradstaffel besichtigt werden.

Für die kleinen Gäste war ebenfalls gesorgt: An einem Mitmachstand konnten Kinder mit einem "D-Rohr" auf ein kleines Zielfeuer spritzen und so spielerisch in die Welt der Feuerwehr eintauchen. Erwähnenswert ist auch, dass einige Teams aus Mitgliedern unterschiedlicher Feuerwehren zusammengesetzt waren. Diese gemischten Gruppen verdeutlichen eindrucksvoll die interkommunale Zusammenarbeit und das kameradschaftliche Miteinander über Stadtgrenzen hinweg - ein starkes Zeichen für gelebte Kooperation im Ennepe-Ruhr-Kreis. Bis zum Nachmittag absolvierten alle 15 teilnehmenden Mannschaften erfolgreich die geforderten Stationen: eine Löschübung mit einem B-Rohr, einen sportlichen Teil, die Prüfung von Knoten und Stichen sowie theoretische Aufgaben.

Gegen 17 Uhr stand fest: Alle Gruppen haben den Leistungsnachweis bestanden. Im Rahmen der anschließenden Siegerehrung wurden die Mannschaften mit Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze, Silber und Gold ausgezeichnet.

Eine besondere Ehrung erhielt die Löschgruppe Delle der Feuerwehr Breckerfeld. Sie wurde vom Kreisfeuerwehrverband für das beste Auftreten ausgezeichnet. Die Urkunden überreichten Präsident Markus Neuhaus sowie Tim Engelking, Organisator der Schiedsrichtergruppe.

Ein besonderer Moment war der letzte Einsatz von Uwe Wiemann als Schiedsrichter beim Leistungsnachweis - nach stolzen 30 Jahren Engagement. Er absolvierte die letzte Übung in der Funktion des Oberschiedsrichters und beendete damit seine langjährige Tätigkeit. Seine Schiedsrichterkolleginnen und -kollegen sowie das Präsidium des Kreisfeuerwehrverbandes sprachen Uwe ihren großen Dank für den jahrzehntelangen Einsatz aus.

Neben dem engagierten Einsatz der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter darf auch das "Büro" nicht unerwähnt bleiben: Zwei Kräfte kümmerten sich dort während der gesamten Veranstaltung darum, alle Urkunden zeitgleich zur laufenden Prüfung zu fertigen. Diese organisatorische Unterstützung im Hintergrund war ein wesentlicher Bestandteil für den reibungslosen Ablauf des Tages - auch hierfür einen herzlicher Dank!

Auch einige externe Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, sich vor Ort ein Bild von der Leistungsfähigkeit und Professionalität der Feuerwehren im Ennepe-Ruhr-Kreis zu machen. Im Rahmen des Leistungsnachweises fand außerdem eine Sternwanderung der Ehrenabteilung statt. Im Anschluss daran wurde das sogenannte "Schlauchkegeln" durchgeführt - hierzu wird es in der kommenden Woche einen gesonderten Bericht geben.

Neben den fachlichen Leistungen kam auch die Kameradschaft nicht zu kurz: Während des gesamten Tages herrschte eine angenehme und kollegiale Atmosphäre. Viele nutzten die Gelegenheit zum Austausch über Stadt- und Kreisgrenzen hinweg. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten sichtlich Freude an der Veranstaltung - ein gelungener Tag für die Feuerwehrfamilie im Ennepe-Ruhr-Kreis.

Der nächste Leistungsnachweis findet am 26.9.2026 in Gevelsberg statt.

Bildquelle: Kreisfeuerwehrverband EN.

