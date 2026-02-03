PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: technischer Defekt zwingt Schwertransport zum Stehenbleiben

Wittlich-Wengerohr (ots)

Am 02.02.2026 gegen 01:50 Uhr befuhr ein Schwertransport die Strecke vom Kreisverkehr Platten in Richtung der Dr.-Oetker-Straße in Wittlich-Wengerohr.

Der Transport wurde polizeilich begleitet. Im Bereich der Dr.-Oetker-Straße / Europastraße kam es zu einem technischen Defekt an einem Luftschlauch des Anhängers, wodurch eine Weiterfahrt nicht möglich war.

Das Fahrzeug musste vor Ort stehen bleiben. Es wurden entsprechende Absicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Im Laufe des Tages wurde eine Umleitung eingerichtet.

Gegen 17:00 Uhr war der Anhänger wieder repariert, so dass unter polizeilicher Begleitung eine Weiterfahrt möglich war.

Es kam am Vormittag des 02.02.2026 zu nicht gänzlich verhinderbaren Verkehrsbeeinträchtigungen und Verzögerungen im Verkehrsfluss.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
  • 03.02.2026 – 07:03

    POL-PDWIL: Taschendiebstahl

    Wittlich (ots) - Am 31.01.2026 zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr befand sich ein bisher unbekannter Täter in der ALDI-Filiale in Wittlich. Hier näherte er sich einem 86-jährigen Geschädigten aus der VG Wittlich-Land und entwendete diesem die Geldbörse aus der Seitentasche seines Anoraks. Der tatverdächtige Mann wurde wie folgt beschrieben: 195 - 200 cm groß, schmale Statur, schwarzer langer Mantel Der Tatort wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 06:36

    POL-PDWIL: Wohnungseinbruchsdiebstahl

    Wittlich (ots) - Im Zeitraum 30.01.2026, 18:00 Uhr bis 01.02.2026, 22:20 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter, die vorübergehende Abwesenheit der Hauseigentümer ausnutzend, zu einem Anwesen in der Allensteiner Straße in Wittlich. Durch Aufhebeln der Terrassentüre gelangten die Täter in das Innere des Anwesens, wo sie dieses nach Wertgegenständen durchsuchten. Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 06:35

    POL-PDWIL: Brand in Abflusskanal

    Wittlich-Bombogen (ots) - Am 01.02.2026 gegen 17:35 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einer Rauch- und Brandentwicklung im Bereich des Abflusskanals unterhalb der Berlinger Straße in Wittlich-Bombogen alarmiert. Vor Ort konnte der kleine Brand durch Kräfte der Feuerwehr schnell abgelöscht werden, eine Gefahr eines größeren Brandes oder eines Übergreifens des Feuers auf die Vegetation oder Gebäude bestand nicht. Im Rahmen der Spurensicherung konnte festgestellt ...

    mehr
