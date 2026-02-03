PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht Friedhofgelände

Brockscheid (ots)

Am Dienstag, den 03.02.2026, ereignete sich zwischen 09:00 und 16:00 Uhr auf dem Friedhofsgelände der Ortslage Brockscheid ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Ausweislich des Schadensbildes rangierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug vor dem Friedhofsgelände und beschädigte eine Grünfläche sowie ein Grabstein. Anschließend setzte das Fahrzeug seine Fahrt unerlaubt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen in dieser Angelegenheit werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Daun, Telefon: 06592/96260, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592-9626-0
E-Mail: pidaun@polizei.rlp.de

