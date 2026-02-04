PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Badem (ots)

Am 04.02.2026 ereignete sich gegen 08:10 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B 257, Ortsausgangs Badem in Fahrtrichtung Autobahn.

Der Pkw eines 45-jährigen Mannes wurde, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und winterglatter Fahrbahn, aus der Kurve getragen und kollidierte mit einer entgegenkommenden 53-jährigen Fahrzeugführerin.

Der Mann musste an der Unfallstelle von der Feuerwehr aus seinem Pkw befreit werden. Beide Personen wurden durch den Unfall verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge waren erheblich beschädigt und nicht mehr fahrbereit.

Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren aus Badem, Dudeldorf, Gindorf und Gondorf, sowie der Rettungsdienst und die Polizeiinspektion Bitburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich
Polizeiinspektion Bitburg
Erdorfer Straße 10
54634 Bitburg
Telefon: 06561-96850
pibitburg@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 06:35

    POL-PDWIL: Diebstahl mehrerer Kennzeichen auf Mitfahrerparkplatz

    Föhren / Bekond (ots) - Am 03.02.2026 zwischen 12:00 Uhr und 19:55 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zum Mitfahrerparkplatz Föhren / Bekond und entwendeten an insgesamt sieben dort abgestellten Fahrzeugen die hinteren Kennzeichen. Im Bereich des dort verlaufenden Gehwegs wurden Teile der an den Fahrzeugen abgerissenen Kennzeichenhalterungen aufgefunden. Der Tatort wurde durch die Beamtinnen und Beamten der ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 06:33

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Hasborn (ots) - Am 03.02.2026 gegen 14:50 Uhr befuhr ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Wittlich-Land mit seinem Personenkraftwagen die Autobahnabfahrt Hasborn und wollte dort auf die Landstraße 52 auffahren. Hier missachtete er die Vorfahrt eines 40-jährigen Fahrzeugführers aus Niedersachsen, welcher die L 52 befuhr. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, welche beide massiv beschädigt wurden. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren