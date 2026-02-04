PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfall durch herabfallende Ladung

Winterspelt (ots)

Am Mittwoch, 04.02.2026 zwischen 16:30 Uhr und 16:40 Uhr kam es auf der L1 bei Winterspelt / Weißenhof zu einem Verkehrsunfall durch herabfallende Ladung. Ein VW Golf befuhr die Strecke als ihm ein dunkler, großer PickUp mit Anhänger entgegen kam. Auf dem Anhänger war vermutlich Sand oder ähnliches geladen, welcher während der Fahrt auf den entgegenkommenden VW Golf wehte und dort Sachschaden verursachte.

Der Fahrer des PickUps oder Zeugen, welche ein ähnliches Gespann in zeitlicher und örtlicher Nähe gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Mit freundlichen Grüßen

------------------------------------------------------------
POLIZEIINSPEKTION Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
www.polizei.rlp.de

Ansprechpartner
PHK Illies

Telefon 06551 942-0
Telefax 06551 942-50
pipruem.dgl@polizei.rlp.de
pipruem@polizei.rlp.de

Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 14:05

    POL-PDWIL: Diebstahl von Pedelec

    Mülheim an der Mosel (ots) - Am 31.01.2026, im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 22:30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter, vor einem örtlichen Lokal, befindlich in der Hauptstraße 75, 54486 Mülheim an der Mosel, ein schwarzes Pedelec der Marke Bergamont. Hinweise zu der Identität dieser Person und Informationen zur Tat werden erbeten an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues oder jede andere Polizeidienststelle zu tragen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 12:26

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

    Badem (ots) - Am 04.02.2026 ereignete sich gegen 08:10 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B 257, Ortsausgangs Badem in Fahrtrichtung Autobahn. Der Pkw eines 45-jährigen Mannes wurde, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und winterglatter Fahrbahn, aus der Kurve getragen und kollidierte mit einer entgegenkommenden 53-jährigen Fahrzeugführerin. Der Mann musste an der Unfallstelle von der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren