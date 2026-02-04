Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfall durch herabfallende Ladung

Winterspelt (ots)

Am Mittwoch, 04.02.2026 zwischen 16:30 Uhr und 16:40 Uhr kam es auf der L1 bei Winterspelt / Weißenhof zu einem Verkehrsunfall durch herabfallende Ladung. Ein VW Golf befuhr die Strecke als ihm ein dunkler, großer PickUp mit Anhänger entgegen kam. Auf dem Anhänger war vermutlich Sand oder ähnliches geladen, welcher während der Fahrt auf den entgegenkommenden VW Golf wehte und dort Sachschaden verursachte.

Der Fahrer des PickUps oder Zeugen, welche ein ähnliches Gespann in zeitlicher und örtlicher Nähe gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell