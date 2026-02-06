PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl einer Rüttelplatte

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 19.01.2026 bis 31.01.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Firmengelände in der Max-Planck-Straße in Wittlich und entwendeten hier eine abgestellte Rüttelplatte, sowie etwa einen Kubikmeter Schotter.

Durch Mitarbeiter der geschädigten Firma wurden Reifeneindruckspuren auf dem Gelände festgestellt, welche nicht zu den eigenen, firmeninternen Fahrzeugen passten.

Der Abtransport der entwendeten Gegenstände dürfte mittels eines größeren Fahrzeugs oder eines Fahrzeuggespanns bestehend aus Zugfahrzeug und Anhänger entstanden sein.

Der Tatort wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und entsprechende Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

