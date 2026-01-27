POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 27.01.2026
Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)
++Ladendiebstahl++Einbruchdiebstahl++Beschädigung eines Verkehrsschildes++Hundebiss++
Uplengen - Ladendiebstahl
In der Zeit des 24.01.2026 um 18:00 Uhr bis zum 26.01.2026 um 08:30 Uhr kam es in Uplengen, in der Deterner Straße, zu einem Ladendiebstahl. Die unbekannte Täterschaft entwendete aus dem dortigen Einzelhandel auf bislang unbekannte Art und Weise aus einer Gitterlagerbox Diebesgut im unteren vierstelligen Bereich. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden.
Westoverledingen - Einbruchdiebstahl
In der Zeit des 20.01.2026 um 15:00 Uhr bis zum 21.01.2026 um 11:00 Uhr kam es in Westoverledingen, in einem Einfamilienhaus An den Wiesen, zu einem Einbruchdiebstahl. Die bislang unbekannte Täterschaft drang auf unbekannte Art und Weise in ein Wohnhaus ein und entwendete Diebesgut im unteren vierstelligen Bereich. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden.
Weener - Beschädigung eines Verkehrsschildes
Am 23.01.2026 wurde der Polizei gemeldet, dass es in Weener, an einem Verkehrsschild in der Oedenfelder Straße, zu einer Beschädigung gekommen ist. Die bislang unbekannte Täterschaft ritzte dort ein Kennzeichen einer verfassungswidrigen Organisation ein. Die weiteren Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden.
Emden - Hundebiss
Am 26.01.2026 gegen 10:00 Uhr kam es in Emden, in der Herderstraße in Höhe der Hausnummern 2-4, zu einem Vorfall auf einem Gehweg. Eine 42-jährige Frau wurde beim Vorbeilaufen von einem angeleinten kräftigen, schwarz-braunen, kniegroßen Mischlingshund gebissen. Der Besitzer des Hundes entfernte sich daraufhin. Der Mann wird als ca. 35 Jahre, ca. 1,90m, mit einer orangenen Jacke und Brille beschrieben. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden.
