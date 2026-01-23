Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Ergänzende Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Freitag, den 23.01.2026

Leer (ots)

++ Glätteunfälle auf der Insel Borkum ++

Borkum - Glätteunfälle

Gegen 11:20 Uhr befuhr ein 67-jähriger Lastkraftwagenfahrer (7,5 Tonnen) die Bürgermeister-Kieviet-Promenade auf der Insel Borkum. Aufgrund extremer Glätte geriet der LKW ins Rutschen, stürzte die Promenade hinunter und landete auf der Fahrerseite. Der Fahrzeugführer verletzte sich hierbei leicht am Bein und kam aus dem Fahrzeuginneren nicht ohne Hilfe heraus. Nachdem dieser den Notruf betätigte, trafen zeitnah Polizei und Feuerwehr vor Ort ein, sodass der Mann aus dem LKW geborgen werden konnte. Nachdem der Unfall polizeilich aufgenommen worden ist, stieg der 36-jährige Polizeibeamte in den Funkstreifenwagen, um die Unfallstelle zu verlassen. Trotz gefahrener Schrittgeschwindigkeit geriet auch der Funkstreifenwagen ins Rutschen und stürzte ebenfalls die Promenade hinunter. Der Beamte verletzte sich hierbei leicht am Kopf (Prellmarke), ist aber weiterhin dienstfähig. Eine medizinische Behandlung der beiden Fahrzeugführer war glücklicherweise nicht erforderlich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell