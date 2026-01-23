Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden zu Glätteunfällen am 23.01.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

Seit heute Morgen kam es zu vielen glättebedingten Verkehrsunfällen in unserem Inspektionsbereich und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Auch die Autobahnen sind stark betroffen.

Derzeit gibt es eine Vollsperrung der Autobahn 31 in Fahrtrichtung Leer zwischen den Anschlussstellen Riepe und Neermoor. Die Polizei bittet darum, den Bereich weiträumig zu umfahren und vom Stau betroffene Fahrzeugführer, keine Wendemanöver durchzuführen.

Insgesamt kam es bis 11:40 Uhr zu 54 Glätteunfällen. Bei den Meisten handelte es sich glücklicherweise um Blechschäden. Die Unfallaufnahmen dauern in vielen Fällen noch an.

Der Stadtbereich Leer hat 18, der Landkreis Leer 8 Unfälle zu verzeichnen. Auf der A 31 kam es zu 17 und auf der A 28 zu 11 Unfällen.

Die Polizei ist mit vielen Einsatzkräften unterwegs, um den Menschen zu helfen und appelliert, möglichst Zuhause zu bleiben, bis sich die Situation beruhigt hat. Derzeit ist es noch immer sehr glatt.

