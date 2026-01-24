Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 24.01.2026

Leer (ots)

++Dachstuhlbrand++Diebstahl aus Garage mit Zeugensuche++Einbruch in Jugendzentrum mit Zeugensuche++Führen eines Pkw ohne Führerschein und ohne Versicherung/Zulassung++

Emden - Dachstuhlbrand

Am heutigen Samstag wurden Polizei und Feuerwehr gegen 06:45 Uhr über einen Dachstuhlbrand in der Nesserlander Straße informiert. Die Feuerwehr konnte zusammen mit der Polizei das Mehrfamilienhaus evakuieren. Nach dem jetzigen Ermittlungsstand sind keine Personen verletzt worden. Die Ursache des Brandes ist noch unbekannt, die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Die evakuierten Bewohner wurden in einer Einrichtung der Stadt untergebracht und versorgt und dürfen hoffentlich bald wieder zurück in ihre Wohnungen. Die Ermittlungen der Polizei wurden aufgenommen.

Rhauderfehn - Diebstahl aus Garage -Zeugensuche-

Im Zeitraum von Mittwochabend bis Freitagmorgen wurden in der Rektor-Weiß-Straße aus einer Werkstatt eines Einfamilienhauses diverse Werkzeuge und zwei Fahrräder entwendet. Personen, die im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben, die in Verbindung mit der Tat stehen könnten, melden sich bitte bei der Polizei Rhauderfehn.

Emden - Einbruch in Jugendzentrum -Zeugensuche-

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind bisher unbekannter Täter in das Jugendzentrum an der Hermann-Allmers-Straße eingebrochen. Ob diese etwas mitgenommen haben, wird noch ermittelt. Zeugen der Tat oder mit Hinweisen zum Geschehen melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Leer - Führen eines Pkw ohne Führerschein und ohne Versicherung und Zulassung

Bei einer Verkehrskontrolle durch die Polizei am Freitagabend in der Straße Unter den Eichen gegen 20:20 Uhr flüchtete der 26-jährigen Fahrzeugführer aus Leer nach dem Anhalten seines Pkw zu Fuß. Dieser wurde dann aber unweit des Kontrollortes in einem Garten sitzend in einem Teich gefunden. Nicht nur, dass das viel zu kalt war mussten die Beamten bei der Überprüfung seiner Personalien feststellen, dass dieser keine Fahrerlaubnis hat und sein Pkw weder zugelassen noch versichert ist. Hierin lag auch wohl der Grund seiner Flucht. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

