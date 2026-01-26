Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 26.01.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++Gefährliche Körperverletzung++Zimmerbrand++

Hesel/ Holtland - gefährliche Körperverletzung

In der Nacht zu Sonntag, den 25.01.2026, kam es gegen 03:30 Uhr während einer Feierlichkeit zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Wohnung in der Norderstraße. Vier bislang unbekannte Täter schlugen mit Fäusten auf zwei männliche (20 und 26 Jahre) und ein weibliches Opfer (18 Jahre) ein. Weiterhin soll ein waffenähnlicher Gegenstand eingesetzt worden sein. Im Anschluss flüchteten die Täter mit einem grauen/ silbernen Pkw in Richtung B 436. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und/ oder dem Pkw machen können, melden sich bitte bei der Polizei.

Detern- Zimmerbrand

Am 25.01.2026 kam es gegen 11:35 Uhr zu einem Brand in einem Zimmer des Obergeschosses eines Einfamilienhauses in der Ahornstraße. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell