POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 26.01.2026
Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)
++Gefährliche Körperverletzung++Zimmerbrand++
Hesel/ Holtland - gefährliche Körperverletzung
In der Nacht zu Sonntag, den 25.01.2026, kam es gegen 03:30 Uhr während einer Feierlichkeit zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Wohnung in der Norderstraße. Vier bislang unbekannte Täter schlugen mit Fäusten auf zwei männliche (20 und 26 Jahre) und ein weibliches Opfer (18 Jahre) ein. Weiterhin soll ein waffenähnlicher Gegenstand eingesetzt worden sein. Im Anschluss flüchteten die Täter mit einem grauen/ silbernen Pkw in Richtung B 436. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und/ oder dem Pkw machen können, melden sich bitte bei der Polizei.
Detern- Zimmerbrand
Am 25.01.2026 kam es gegen 11:35 Uhr zu einem Brand in einem Zimmer des Obergeschosses eines Einfamilienhauses in der Ahornstraße. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.
