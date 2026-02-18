Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Terrassentür aufgehebelt - Geldkassette entwendet

Soest (ots)

In Soest kam es am Dienstag, 17.02.2026 zwischen 09:45 Uhr und 13:45 Uhr zu einem Wohnungseinbruch. Unbekannte Täter hebelten die Terrassentür eines Einfamilienhauses am Oelmüllerweg in Soest auf, gelangten so in das Wohnhaus und durchwühlten mehrere Schränke. Hierbei entwendeten die Täter eine Geldkassette mit Münzgeld.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest telefonisch unter 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

