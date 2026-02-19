Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz in Soest: Tatverdächtiger nach Diebstahl aus Pkw vorläufig festgenommen

Soest (ots)

Im Rahmen eines polizeilichen Schwerpunkteinsatzes zur Bekämpfung der Straßenkriminalität im Bereich des Soester Bahnhofs und der Innenstadt wurde am Mittwoch, 18. Februar, auch ein Einsatz wegen eines Diebstahls aus einem Pkw abgearbeitet.

Gegen 14:28 Uhr gingen Hinweise ein, dass eine männliche Person auf dem HIT-Parkplatz am Bahnhof die Seitenscheibe eines abgestellten Fahrzeugs eingeschlagen und in den Innenraum gegriffen habe. Einsatzkräfte aus dem Schwerpunkteinsatz trafen den Tatverdächtigen unmittelbar vor Ort an. Der 44-jährige befand sich in unmittelbarer Nähe des beschädigten Fahrzeugs und wurde vorläufig festgenommen.

Bei der Tatörtlichkeit stellten die Beamten ein beschädigtes Fahrzeug fest. Das hintere Seitenfenster war vollständig zerstört, im Innenraum sowie im Umfeld lagen Glassplitter. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Tatverdächtige einen Schuhkarton aus dem Fahrzeug entnommen und anschließend weiter im Pkw gesucht. Angaben der Geschädigten zufolge befanden sich in den Kartons jedoch keine Wertgegenstände.

Der Tatverdächtige wies Verletzungen an den Händen auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen deutlichen Alkoholeinfluss. Da der Mann keinen festen Wohnsitz hat, wurde er zur Polizeiwache gebracht. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt.

Während der Wahrnehmung des Einsatzes konnten die Beamtinnen und Beamten eine Frau beobachten, wie diese in einem Gebüsch in einer Tasche wühlte. Bei der anschließenden Kontrolle wurden mehrere Ausweisdokumente aufgefunden, welche ihr nicht zugeordnet werden konnten. Auch hier laufen die weiteren Ermittlungen.

Ebenfalls im Rahmen des Schwerpunkteinsatzes wurden mehrere Personengruppen kontrolliert und auf bestehende Alkoholverbote hingewiesen. Im Rahmen von Verkehrskontrollen wurden mehrere Führerinnen und Führer von Elektrokleinstfahrzeugen angehalten und kontrolliert. Eine Person gab an, vor Fahrtantritt einen Joint konsumiert zu haben. Außerdem ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Amphetamin. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Das Ergebnis dieses Einsatzes zeigt, dass es dringend nötig ist, derartige Kontrollen auch in der Zukunft durchzuführen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell