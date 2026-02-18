PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach falschem Bankmitarbeiter - wer kennt diesen Mann?

Lippstadt (ots)

Am 6. Januar 2026 kam es in Lippstadt zu mehreren Betrugsdelikten durch falsche Bankmitarbeiter (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/6191327). Betrüger riefen gezielt Senioren an und gaben sich dabei als Mitarbeiter einer Bank aus. Im Gesprächsverlauf brachten sie die Opfer dazu, ihre EC-Karten samt PIN an einen weiteren vermeintlichen Mitarbeiter zu übergeben. Damit wurde an den nächstgelegenen Geldautomaten Bargeld abgehoben. Der Polizei wurden damals insgesamt sechs Fälle gemeldet, in denen die Betrüger Geld erbeuteten.

Nun bittet die Polizei im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung um Hinweise: Die Überwachungskameras der Sparkassen-Filiale in der Overhagener Straße zeichneten einen Mann auf, der mit einer zuvor erlangten EC-Karte Geld abhob. Die Bilder sind im Fahndungsportal der Polizei NRW zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/195056.

Wer Angaben zur Identität des bislang Unbekannten machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen. Hinweise werden auch per E-Mail unter Poststelle.Soest@polizei.nrw.de oder direkt im Fahndungsportal entgegengenommen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

