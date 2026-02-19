PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebstahl aus Lkw auf Parkplatz am Autohof Strängenbach - Polizei sucht Zeugen

Lippetal (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 18. Februar, 21 Uhr, bis Donnerstag, 19. Februar, 1 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Autohofs Strängenbach zu einem Diebstahl aus einem abgestellten Lastkraftwagen.

Ein Lkw-Fahrer hatte sein Fahrzeug am Mittwochabend auf dem Parkplatz abgestellt und sich anschließend in der Fahrerkabine schlafen gelegt. Gegen 1 Uhr nachts bemerkte der Mann ein Rütteln an seinem Fahrzeug, schenkte dem Geräusch zunächst jedoch keine größere Beachtung. Kurze Zeit später stand er auf und stellte fest, dass das angebrachte Vorhängeschloss an den Laderaumtüren fehlte.

Bei einer Nachschau stellte der Fahrer fest, dass bislang unbekannte Täter den Laderaum geöffnet und vier Monitore entwendet hatten. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Parkplatzes am Autohof Strängenbach beobachtet haben, sich bei der Polizei unter 02921 91000 oder auf jeder Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

