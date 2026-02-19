Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fahrraddiebstahl am Bahnhof Lippstadt - Tatverdächtiger gestellt

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch, 18. Februar 2026, gegen 16:00 Uhr, wurde am Bahnhof in Lippstadt ein Fahrraddiebstahl beobachtet. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 19-jähriger Mann aus Tunesien, der in der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) in Soest wohnhaft ist, ein Fahrradschloss aufgebrochen und das Fahrrad anschließend mit zum Bahnsteig genommen haben.

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte den Vorfall und verständigte umgehend die Polizei. Einsatzkräfte trafen den Tatverdächtigen kurz darauf am Gleisbereich des Bahnhofs an. Das mutmaßlich entwendete Fahrrad wurde vor Ort sichergestellt und dem Mann abgenommen.

Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten weitere Gegenstände, bei denen der Verdacht besteht, dass sie zuvor aus einem Geschäft entwendet wurden. Hierbei handelt es sich unter anderem um eine Jogginghose, mehrere Paar Socken sowie eine Tasche. An den Artikeln befanden sich teilweise noch Etiketten sowie Diebstahlsicherungen.

Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren ein. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell