PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fahrraddiebstahl am Bahnhof Lippstadt - Tatverdächtiger gestellt

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch, 18. Februar 2026, gegen 16:00 Uhr, wurde am Bahnhof in Lippstadt ein Fahrraddiebstahl beobachtet. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 19-jähriger Mann aus Tunesien, der in der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) in Soest wohnhaft ist, ein Fahrradschloss aufgebrochen und das Fahrrad anschließend mit zum Bahnsteig genommen haben.

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte den Vorfall und verständigte umgehend die Polizei. Einsatzkräfte trafen den Tatverdächtigen kurz darauf am Gleisbereich des Bahnhofs an. Das mutmaßlich entwendete Fahrrad wurde vor Ort sichergestellt und dem Mann abgenommen.

Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten weitere Gegenstände, bei denen der Verdacht besteht, dass sie zuvor aus einem Geschäft entwendet wurden. Hierbei handelt es sich unter anderem um eine Jogginghose, mehrere Paar Socken sowie eine Tasche. An den Artikeln befanden sich teilweise noch Etiketten sowie Diebstahlsicherungen.

Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren ein. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 07:54

    POL-SO: Diebstahl aus Lkw auf Parkplatz am Autohof Strängenbach - Polizei sucht Zeugen

    Lippetal (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 18. Februar, 21 Uhr, bis Donnerstag, 19. Februar, 1 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Autohofs Strängenbach zu einem Diebstahl aus einem abgestellten Lastkraftwagen. Ein Lkw-Fahrer hatte sein Fahrzeug am Mittwochabend auf dem Parkplatz abgestellt und sich anschließend in der Fahrerkabine schlafen gelegt. Gegen 1 Uhr nachts ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 07:47

    POL-SO: Scheibe eingeschlagen - Einbruch in Arztpraxis

    Lippstadt (ots) - Unbekannte Täter schlugen in der Zeit von Dienstag, 17.02.2026 gegen 18:00 Uhr und Mittwoch, 18.02.2026 gegen 08:00 Uhr mit einem Stein die Fensterscheibe einer Arztpraxis ein und gelangten so über das Wartezimmer in die Praxis an der Erwitter Straße in Lippstadt. Nachdem der oder die unbekannten Täter sämtliche Räume und Schränke durchsucht hatten, verließen sie die Praxis über das Fenster ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 07:45

    POL-SO: Einbruch in Friseursalon - Geld entwendet

    Ense (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag, 17.02.2026 zwischen 18:00 Uhr und Mittwoch, 18.02.2026 gegen 08:40 Uhr über die Eingangstür gewaltsam Zutritt zum Friseursalon an der Windmühle in Ense. Dort durchsuchten der oder die Täter gezielt Kassenbereich und Aufenthaltsraum und entwendeten Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren