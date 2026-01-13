POL-PB: Unbekannte brechen in Imbisswagen ein
Paderborn (ots)
(md) Zwischen Freitag, 09. Januar, 19.00 Uhr und Montag, 12. Januar, 09.55 Uhr brachen Unbekannte in einen Imbisswagen auf dem Gelände eines Baumarktes an der Adresse Grüner Weg in Paderborn und flohen in unbekannte Richtung.
Der Eigentümer hatte den Imbiss am Montagmorgen verwüstet vorgefunden und erstattetet Anzeige. Es entstand Schaden im dreistelligen Bereich.
Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Örtlichkeit wahrgenommen hat, wird gebeten sich unter der Rufnummer 05251 306-0 bei der Polizei zu melden.
