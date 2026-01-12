PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Alleinunfall mit schwerverletztem Autofahrer - Polizei sucht mögliche Ersthelfer

Lichtenau (ots)

(mh) Bei einem Unfall auf der Husener Straße in Lichtenau hat sich am Samstagmittag, 10. Januar, ein Autofahrer schwere Verletzungen zugezogen. Die Polizei sucht mögliche Ersthelfer.

Der 30-Jährige war gegen 13.30 Uhr von Lichtenau aus in Richtung Husen unterwegs. Aus unbekannten Gründen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei einen Leitpfosten. Der Mann lenkte gegen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, schlitterte über die Fahrbahn, überfuhr einen Baum und kam vor einem weiteren Baum zum Stehen. Wie der Autofahrer angab, haben sich zwei Ersthelfer im Anschluss um ihn gekümmert. Diese waren bei Eintreffen der Rettungsdienstes und der Polizei nicht mehr vor Ort.

Der 30-Jährige kam per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus. Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum oder eine Ablenkung durch ein Handy ergaben sich nicht. Der BWM musste abgeschleppt werden. Die Husener Straße war für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme für rund drei Stunden komplett gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 19.050 Euro.

Die Polizei bittet die beiden möglichen Ersthelfer, bei denen es sich um eine Frau und einen Mann gehandelt haben soll, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 09:04

    POL-PB: Zeugen zu Einbruch in Doppelhaushälfte gesucht

    Paderborn (ots) - (md) Unbekannte brachen zwischen Freitag, 09. Januar, 17.30 Uhr und am Samstag, 10. Januar, 04.39 Uhr in eine Doppelhaushälfte an der Schorlemerstraße in Paderborn ein. Der oder die Täter verschafften sich über die Terrasse Zutritt und durchwühlten die Räume. Danach flohen sie in unbekannte Richtung. Der Bewohnerin fiel der Einbruch nach ihrer Rückkehr am Samstag aus und sie alarmierte die ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 09:29

    POL-PB: Zeugen zu Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

    Paderborn (ots) - (md) Am Hopfenweg in Paderborn brachen Unbekannte am Mittwoch, 07. Januar um 01.40 Uhr in ein Einfamilienhaus ein, durchwühlten die Räume und flohen in unbekannte Richtung. Der Einbruch fiel einer Zeugin am Mittwochmorgen auf, die während der Abwesenheit der Bewohner nach dem Rechten sah. Die Videoüberwachung, zeigt zwei vermummte Personen, die sich gegen 01.40 Uhr, vermutlich über en Kellerbereich, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren