POL-PB: Alleinunfall mit schwerverletztem Autofahrer - Polizei sucht mögliche Ersthelfer

Lichtenau (ots)

(mh) Bei einem Unfall auf der Husener Straße in Lichtenau hat sich am Samstagmittag, 10. Januar, ein Autofahrer schwere Verletzungen zugezogen. Die Polizei sucht mögliche Ersthelfer.

Der 30-Jährige war gegen 13.30 Uhr von Lichtenau aus in Richtung Husen unterwegs. Aus unbekannten Gründen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei einen Leitpfosten. Der Mann lenkte gegen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, schlitterte über die Fahrbahn, überfuhr einen Baum und kam vor einem weiteren Baum zum Stehen. Wie der Autofahrer angab, haben sich zwei Ersthelfer im Anschluss um ihn gekümmert. Diese waren bei Eintreffen der Rettungsdienstes und der Polizei nicht mehr vor Ort.

Der 30-Jährige kam per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus. Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum oder eine Ablenkung durch ein Handy ergaben sich nicht. Der BWM musste abgeschleppt werden. Die Husener Straße war für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme für rund drei Stunden komplett gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 19.050 Euro.

Die Polizei bittet die beiden möglichen Ersthelfer, bei denen es sich um eine Frau und einen Mann gehandelt haben soll, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

