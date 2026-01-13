Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Hövelhof-Riege (ots)

(md) Am Freitagmorgen 09. Januar, kam es zwischen 05.00 Uhr und 05.20 Uhr zu einer Unfallflucht am Gelände einer Kläranlage und einem benachbarten Privatgrundstück an der Adresse Strickstroot/Im Diek in Hövelhof-Riege. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 26 Jahre alte Bewohner eines Hauses an der Adresse Im Diek meldete am Freitagmorgen einen Sachschaden an seiner Grundstücksmauer, den nach ersten Ermittlungen der Polizei ein Fahrzeug, vermutlich ein LKW , verursacht hatte. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Während der Unfallaufnahme meldete in Mitarbeiter der Stadt Hövelhof den Beamten ein beschädigtes Tor am Grundstück der benachbarten Kläranlage an der Adresse Strickstroot. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro.

Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass die Schäden durch dasselbe verursacht wurden und bittet Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer 05251 3060 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell