Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Versuchter Diebstahl von Firmenbulli

Wickede (ots)

Ein unbekannter Täter versuchte in der vergangenen Nacht (20.02.) gegen 02:35 Uhr an der Talstsraße in Wickede-Echthausen einen Firmenbulli zu entwenden. Das Fahrzeug war in einer Einfahrt zum Wohnhaus abgestellt. Der Täter entfernte den Schließzylinder der Fahrertür, gelangten so ins Innere und durchsuchte das Fahrzeug. Außerdem manipulierten der Täter an der Elektronik und so versuchten so das Fahrzeug unbefugt zu starten. Dabei rollte das Fahrzeug aus der Auffahrt hinunter zur Straße. Aufgeschreckt durch die lauten Geräusche in der Einfahrt wurden die Bewohner auf die Tat aufmerksam. Daraufhin flüchtete eine Person in Richtung Talstraße.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest telefonisch unter 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

