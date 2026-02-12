PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 35-Jährige entwendet Salben und Kosmetik

Halle (Saale) (ots)

Am Mittwoch, den 11. Februar 2026 entwendete eine 35-Jährige um 17:00 Uhr Waren in einer Verkaufseinrichtung im Hauptbahnhof Halle (Saale) und wollte das Geschäft, ohne diese zuvor zu bezahlen, verlassen. Der achtsame Ladendetektiv bemerkte den Diebstahl und sprach jene Frau an. Das Bundespolizeirevier Halle wurde informiert und verständigte Beamte begaben sich sofort zum Ereignisort. Während der Sachverhaltsaufnahme wurde die Tatverdächtige gefragt, ob sie etwas Gefährliches oder gar Verbotenes mit sich führe. Daraufhin teilte die Deutsche mit, dass sie von ihrem Freund einen Gegenstand erhalten habe, von dem sie nicht wisse, ob es sich dabei um ein Messer handelt. Nach Inaugenscheinnahme durch die Einsatzkräfte ist es ein sogenanntes Faustmesser. Dieses befand sich im unteren Teil ihrer Handtasche. Die entwendeten Salben und Kosmetika, im Wert von 13 Euro, verblieben im Geschäft und das festgestellte Messer wurde entsprechend sichergestellt. Die Frau erhält Strafanzeigen wegen Verstößen nach dem Strafgesetzbuch und dem Waffengesetz.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

