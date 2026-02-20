PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Handtaschendiebstahl nach Einkauf aus Fahrzeug - Täter flüchtig

Soest (ots)

Der Einkauf in einem Supermarkt an der Niederbergheimer Straße in Soest endete für eine Soesterin am gestrigen Abend (19.02.) gegen 18:25 Uhr abrupt. Als die 49-Jährige sich nach ihrem Einkauf ins Auto setzte, klopfte eine unbekannte Person an ihre Beifahrerscheibe, öffnete sofort die Beifahrertür und griff unmittelbar nach der dort abgestellten Handtasche. Der Täter flüchtete dann zu Fuß über den Parkplatz in Richtung Rüthener Straße.

Die Tasche konnte wenig später im nahen Umfeld aufgefunden werden, es fehlt die Geldbörse samt Inhalt.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

   -	Männlich -	Ca. 165 cm groß -	Schwarze Sturmhaube -	Dunkelgrüne 
Bomberjacke -	Schwarze Hose -	Turnschuhe -	Akzent

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest telefonisch unter 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Carina Hermes
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

