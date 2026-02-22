PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand in leerstehendem Haus - Zeugen gesucht

Soest (ots)

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei eilten am Samstag, den 21. Februar 2026 zu einem brennenden Haus am Hammer Weg. Zum Zeitpunkt des Eintreffens stand das Obergeschoss des leerstehenden Gebäudes bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte den Brand, bei welchem erheblicher Sachschaden entstand. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen. (lh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

