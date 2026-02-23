Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mehrere Kelleraufbrüche in Bad Sassendorf

Bad Sassendorf (ots)

Über eine Tiefgarage gelangten unbekannte Täter am 20.02.2026 zwischen 03:00 Uhr und 05:20 Uhr an der Weslerner Straße in den Keller des dortigen Mehrfamilienhauses.

Die Täter schnitten eine Gitterfläche des Rolltores heraus und öffneten so die Notausgangstür um sich Zutritt zur Garage zu verschaffen. Durch das dortige Treppenhaus erreichten der oder die Täter dann den Keller und brachten gewaltsam insgesamt neun Kellerräume auf. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde, muss noch ermittelt werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest telefonisch unter 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell