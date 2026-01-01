PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PIZW: Silvesternacht in der Rosenstadt

Zweibrücken (ots)

Die Zweibrücker Polizei verzeichnete beim Jahreswechsel ein mehrheitlich ruhiges Einsatzaufkommen. Es kam lediglich zu vereinzelten Einsätzen aufgrund alkoholbedingter hilfloser Personen. Kurz vor 1 Uhr brannte am Busbahnhof ein Mülleimer. Dieser wurde durch die Feuerwehr Zweibrücken abgelöscht. Bereits zwischen 15 Uhr des 31.12.2025 und 01:15 Uhr des Neujahrsmorgens kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hengstbacher Straße. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Kurios dabei war jedoch, dass die Beamten in der Wohnung Betäubungsmittel auffinden konnten. Da der Bewohner zuvor mit seinem Fahrzeug unterwegs war, wurde gegen diesen nun neben dem Strafverfahren wegen des unerlaubten Betäubungsmittelbesitzes auch ein Ordnungswidrigkeitsverfahren aufgrund der Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss eingeleitet. Um 3:30 Uhr dann ein weiterer Einbruch. In der Lützelstraße verschaffte sich ein Unbekannter durch Einschlagen einer Fensterscheibe Zutritt zu einer Wohnung. Das Diebesgut kann auch in diesem Fall noch nicht genau angegeben werden. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen zu den Tätern aufgenommen. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
|clm

Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken

