Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bandendiebstahl auf Firmengelände - Zeugen gesucht

Bad Sassendorf (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am 21.02.2026 gegen 02:00 Uhr über ein leicht geöffnetes Zufahrtstor Zugang zu einem Firmengelände im Gewerbegebiet "Lohner Klei", An der Helle, in Bad Sassendorf. Dort beschädigten die Täter die Verglasung eines Rolltores und gelangten so in eine Lagerhalle. Angaben zur Beute liegen aktuell nicht vor. Auf den vorhandenen Videoaufnahmen konnten drei männliche Personen festgestellt werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem versuchten Einbruch machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest telefonisch unter 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell