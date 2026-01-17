PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der 78-Jährigen

Ludwigsburg (ots)

Die vermisste 78-Jährige aus dem Seniorenwohnheim "Haus am Brunnen" in Sindelfingen-Maichingen konnte am Samstagmittag (17.01.) am Ortsrand von Maichingen aufgefunden werden. Sie war mutmaßlich gestürzt und befindet sich aufgrund einer starken Unterkühlung in einem kritischen Zustand. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

