POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der 78-Jährigen

Ludwigsburg (ots) - Am Freitag, den 16.01.2026 wurde in eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Hanglage eingebrochen. Hierbei stieg der bislang unbekannte Täter auf den Balkon und gelangte durch das beschädigte Fenster ins Innere der Wohnung. Der Bewohner befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht zuhause. Der Täter durchwühlte mehrere Räume und verließ die Wohnung wieder über das Fenster, durch ...

