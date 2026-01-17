PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Einbruch in Mehrparteienhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag, den 16.01.2026 wurde in eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Hanglage eingebrochen. Hierbei stieg der bislang unbekannte Täter auf den Balkon und gelangte durch das beschädigte Fenster ins Innere der Wohnung. Der Bewohner befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht zuhause. Der Täter durchwühlte mehrere Räume und verließ die Wohnung wieder über das Fenster, durch das er auch eingestiegen war. Zum Diebesgut kann aktuell keine Angabe gemacht werden, der Schaden beläuft sich auf circa 1.500,00 EUR. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Renningen unter der Telefonnummer 07159/80450 oder über die E-Mail-Adresse renningen.pw@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

