Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten 78-Jährigen

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht nach einer 78-jährigen Dame aus Sindelfingen, die seit dem 15.01.2026 offiziell als vermisst gilt. Die Vermisste wurde zuletzt am Donnerstag, 15.01.2026, gegen 16:00 Uhr im Seniorenwohnheim "Haus am Brunnen", das an der Brunnenstraße in Sindelfingen gelegen ist, gesehen. Die Vermisste ist 170cm groß und schlank. Sie hat kurze, grau melierte Haare und trägt einen Linksscheitel. Bekleidet war die Vermisste mit einem schwarz/blauen Pullover, einer dunklen Hose sowie blauen Filzschuhen. Die Vermisste ist zu Fuß unterwegs und befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage. Umfangreiche polizeiliche Ermittlungen und Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden der 78-Jährigen. Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0800/1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen. Die Fahndung nach der vermissten 78-Jährigen ist online im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg eingestellt, wo auch ein Foto der Vermissten zu finden ist: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/sindelfingen-vermisstenfahndung/

