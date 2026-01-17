PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg/K1081: Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend, den 17.01.2026, um ca. 20:00 Uhr kam es auf der K1081 zwischen dem Kreisverkehr Zeppelinstraße und dem Abzweig Nagolder Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Fahrzeuglenker befuhr mit seinem BMW die genannte Landstraße in Fahrtrichtung Herrenberg als er aus zunächst unbekannten Gründen in den Gegenverkehr kam. Dort kollidierte er frontal mit einer 42-jährigen Fahrzeuglenkerin eines Audi. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuge auf die entsprechenden Fahrbahnränder der Gegenfahrbahn abgewiesen und kamen in den jeweiligen Böschungen zum Stehen. Die Fahrzeuglenkerin des Audi wurde leicht verletzt, ihre Beifahrerin blieb unverletzt. Der unfallverursachende Fahrzeuglenker wurde schwer verletzt und kam in ein umliegendes Krankenhaus.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 25 000,00 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme waren Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Straßenmeisterei Herrenberg im Einsatz. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Polizeipräsidium Ludwigsburg
