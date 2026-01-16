Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemmrigheim: Unfall zwischen Besigheim und Ottmarsheim

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagmorgen (16.01.2026) gegen 06:40 Uhr war ein 57-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad "Piaggio Ape" auf der Landesstraße 1115 (L1115) von Besigheim in Richtung Ottmarsheim unterwegs. Von hinten näherte sich ein 22-jähriger VW-Fahrer, der kurz vor einer Kurve zum Überholen der Ape ansetzte. Dabei übersah der 22-Jährige mutmaßlich einen entgegenkommenden Pkw. Um einen Frontalunfall zu vermeiden, wichen beide Pkw-Lenker jeweils nach rechts aus. Dabei kollidierte der VW des 22-Jährigen mit der Ape des rechts neben ihm fahrenden 57-Jährigen. Das Kleinkraftrad wurde dadurch nach rechts in den Grünstreifen abgewiesen und kippte dort um. Der 57-Jährige sowie der 22-Jährige wurden jeweils leicht verletzt, der 57-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt rund 6.000 Euro. Zur Unfallaufnahme musste die L1115 zunächst in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Im weiteren Verlauf konnte zunächst die Fahrspur in Richtung Besigheim freigegeben werden, gegen 08:00 Uhr war die komplette Straße wieder befahrbar.

