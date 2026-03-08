POL-HF: Kind von Pkw angefahren
Spenge (ots)
(MS)Am Samstagabend (07.03.) kam es zu einem Unfall auf der Bielefelder Straße bei dem ein 7-jähriger Junge schwer verletzt wurde. Der Junge ging in Begleitung eines Erwachsenen gegen 19 Uhr auf dem Gehweg der Bielefelder Straße und lief plötzlich auf die Fahrbahn. Ein 76-jähriger Fahrer eines Audis aus Oerlinghausen, der die Bielefelder Straße aus Richtung Bielefeld kommend befuhr, leitete eine Vollbremsung ein, konnte jedoch eine Kollision nicht verhindern. Der Junge erlitt bei dem Unfall Verletzungen im Gesicht und musste in ein Krankenhaus verbracht werden.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell