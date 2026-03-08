PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kind von Pkw angefahren

Spenge (ots)

(MS)Am Samstagabend (07.03.) kam es zu einem Unfall auf der Bielefelder Straße bei dem ein 7-jähriger Junge schwer verletzt wurde. Der Junge ging in Begleitung eines Erwachsenen gegen 19 Uhr auf dem Gehweg der Bielefelder Straße und lief plötzlich auf die Fahrbahn. Ein 76-jähriger Fahrer eines Audis aus Oerlinghausen, der die Bielefelder Straße aus Richtung Bielefeld kommend befuhr, leitete eine Vollbremsung ein, konnte jedoch eine Kollision nicht verhindern. Der Junge erlitt bei dem Unfall Verletzungen im Gesicht und musste in ein Krankenhaus verbracht werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 07.03.2026 – 01:14

    POL-HF: Pkw fährt Fahrerin eines E-Scooters an - Zeugen gesucht

    Löhne (ots) - Löhne (MS) - eine 17-jährige Fahrerin eines E-Scooters wurde bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag (06.03.) leicht am Bein verletzt. Die Löhnerin befuhr kurz vor 14 Uhr die Schützenstraße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße und wollte an der Einmündung In der Masch den Gehweg überqueren. Zeitgleich bog eine bislang unbekannte Fahrerin eines schwarzen Pkw, aus Richtung Lübbecker Straße kommend, in ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 08:54

    POL-HF: Auffahrunfall - Eine Person verletzt

    Herford (ots) - (hd) Am Donnerstag (05.03.2026) kam es um 08:35 Uhr in Herford zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 55-Jähriger befuhr mit einem Taxi die Milser Straße in Fahrtrichtung Bielefeld. Unmittelbar hinter dem Taxi folgte eine 25-Jährige mit einem Pkw der Marke Hyundai. Als der Taxifahrer seine Geschwindigkeit reduzieren musste, fuhr der Hyundai auf das Taxi auf. Der 55-Jährige ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 08:53

    POL-HF: Taschendiebstahl - Bargeld und Dokumente entwendet

    Bünde (ots) - (hd) Eine 81-jährige suchte am Donnerstagabend (05.03.2026) gegen 17:45 Uhr einen Verbrauchermarkt an der Weseler Straße in Bünde auf, um dort einzukaufen. Als sie ihre Waren an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie fest, dass ihre Geldbörse offenbar entwendet worden war. Diese hatte sie während des Einkaufs in einer offenen Einkaufstasche mitgeführt. Die Geldbörse enthielt neben Bargeld mehrere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren